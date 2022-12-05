المستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" مجدّداً

اقتحم مستوطنون، اليوم، مجدّداً باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي وتجوّلوا في باحاته، ترافق مع ذلك دهم قوات الاحتلال أحياء: العيسوية والطور والشيخ جراح، وتسليم إخطارات بهدم عدة منازل فلسطينية.
في السياق ذاته، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، باقتلاع المستوطنين عشرات الأشجار في سلفيت شمال الضفة الغربية، بعد اقتحام منطقة بلدة حارس.
من جهته، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية؛ التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وقتل قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً في مدينة لحم.
وأكّد أن جرائم الاحتلال لن تُوقف حق الشعب الفلسطيني في مواصلة تمسكه بحقوقه المشروعة، محذراً من تبعات استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي.