المستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" مجدّداً

اقتحم مستوطنون، اليوم، مجدّداً باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي وتجوّلوا في باحاته، ترافق مع ذلك دهم قوات الاحتلال أحياء: العيسوية والطور والشيخ جراح، وتسليم إخطارات بهدم عدة منازل فلسطينية.