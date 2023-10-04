بحماية من قوات الاحتلال.. مستوطنون يجدّدون اقتحامهم للأقصى

جدّد مئاتُ المستوطنين، اليوم، اقتحامَهم لباحات المسجد الأقصى بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي حولت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، وأغلقت عددًا من الشوارع، لتأمين مسيرات المستوطنين الاستفزازية، وتسهيل حركتها في المدينة المقدسة.