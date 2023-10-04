بحماية من قوات الاحتلال.. مستوطنون يجدّدون اقتحامهم للأقصى

جدّد مئاتُ المستوطنين، اليوم، اقتحامَهم لباحات المسجد الأقصى بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي حولت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، وأغلقت عددًا من الشوارع، لتأمين مسيرات المستوطنين الاستفزازية، وتسهيل حركتها في المدينة المقدسة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى باحات الأقصى، وأجبرت عددًا من أصحاب المحالّ التجارية في مدينة القدس على إغلاق محالّهم؛ لتأمين عملية الاقتحام الواسعة التي تشهدها ساحات المسجد الأقصى.
كما أكّدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو "١٤٣٥" مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، اليوم، خلال الفترتين الصباحية والمسائية.