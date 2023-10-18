روسيا تُدين جريمة "المعمداني".. عمل إجرامي وتجرد من الإنسانية

وربطت "زاخاروفا" بين موقف الغرب تجاه قصف مستشفى "المعمداني"، وبيان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول كارثة هيروشيما، وقالت: "هذا الوضع يذكّرنا بهيروشيما وناغازاكي؛ حيث كان المفهوم السائد خلال السنوات الأخيرة هو أن القنابل سقطت على هيروشيما وناغازاكي من تلقاء نفسها، وفي وقت لاحق عندما تألقم الناس مع هذه الفكرة تم إيهام الرأي العام العالمي بأن الاتحاد السوفيتي كان المسؤول عن تلك الكارثة النووية؛ وهو الأمر الذي روّجت له فون دير لاين في أحد خطاباتها".