حكم محتمل و"بطة عرجاء".. 5 أحداث مهمة قبل تولي "ترامب" رئاسة أمريكا رسمياً!

يدلي الناخبون الأمريكيون بأصواتهم في يوم الانتخابات (الخامس من نوفمبر) وقبله، ولكن هذه كانت مجرد خطوة واحدة في العملية الانتخابية، حيث لدى الولايات حتى الـ11 من ديسمبر لتأكيد النتائج، ثم في 17 ديسمبر، تجتمع قوائم الناخبين من الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة للإدلاء رسميًا بأصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتًا.