العراق يغلق مجاله الجوي ويوقف الرحلات من وإلى مطار بغداد الدولي

من جانبها، ذكرت سلطة الطيران العراقي في بيان أن إغلاق الأجواء العراقية يبدأ من يوم السبت الساعة الـ11:30 مساء إلى الساعة الـ05:30 فجرًا، وذلك بالتوقيت المحلي في العراق، مضيفة بأن الإغلاق قابل للتمديد.