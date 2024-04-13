العراق يغلق مجاله الجوي ويوقف الرحلات من وإلى مطار بغداد الدولي

أعلنت الحكومة العراقية مساء أمس إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطائرات في الأجواء العراقية، وذلك حسب التطورات الميدانية في المنطقة.
وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان رسمي لها بأن إغلاق المجال الجوي، وإيقاف الرحلات من وإلى مطار بغداد الدولي، يأتيان لحماية وضمان سلامة الطيران المدني والمواطنين والمسافرين.
من جانبها، ذكرت سلطة الطيران العراقي في بيان أن إغلاق الأجواء العراقية يبدأ من يوم السبت الساعة الـ11:30 مساء إلى الساعة الـ05:30 فجرًا، وذلك بالتوقيت المحلي في العراق، مضيفة بأن الإغلاق قابل للتمديد.