الرئيس الفرنسي يدعو حزب الله إلى وقف قصف إسرائيل "فورًا"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت، حزب الله اللبناني إلى أن "يوقف فورًا" قصف إسرائيل، مؤكدًا أنه يجب "التوصل فورًا" إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.