الرئيس الفرنسي يدعو حزب الله إلى وقف قصف إسرائيل "فورًا"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت، حزب الله اللبناني إلى أن "يوقف فورًا" قصف إسرائيل، مؤكدًا أنه يجب "التوصل فورًا" إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.
وقال ماكرون خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري "يجب التوصل فورًا إلى وقف لإطلاق النار في لبنان"، داعيًا حزب الله إلى أن "يوقف فورًا" هجماته على إسرائيل.
وحسب موقع سكاي نيوز عربية؛ أعرب ماكرون عن "قلقه الكبير حيال تكثيف الضربات الإسرائيلية في لبنان وتداعياتها المأساوية على السكان المدنيين"، بحسب الإليزيه.
وقتل تسعة أشخاص السبت في غارات إسرائيلية جديدة، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وخلال اتصاله ببري، دعا ماكرون اللبنانيين إلى "توحيد صفوفهم من أجل وحدة البلاد واستقرارها"، داعيًا جميع الأطراف إلى "أن يواجهوا معًا هذه المحنة الجديدة" عبر تأييد "برنامج سياسي جامع يستند إلى انتخاب رئيس يضمن الوحدة الوطنية".
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن باريس ستواصل جهودها لتعبئة المجتمع الدولي في إطار المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته والذي سينظم في باريس في 24 أكتوبر.
وجدد ماكرون تأكيد "التزام فرنسا في إطار اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان)"، و"كرر استياءه من الاستهدافات غير المبررة للجنود الأمميين أخيرًا".
وأُصيب خمسة من عناصر اليونيفيل خلال 48 ساعة بحسب القوة الأممية التي اتهمت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على مواقعها "في شكل متكرر ومتعمد".