"أكبر جريمة إبادة جماعية" في رفح.. "أبو ردينة": إسرائيل تمهّد لها وأمريكا تحميها

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال "أبو ردينة": إن الإدارة الأمريكية التي توفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال، وتقف في وجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان؛ هي التي تشجع نتنياهو وقادته بالاستمرار في مجازرهم ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، كما يحدث في محافظة طولكرم ومخيماتها.