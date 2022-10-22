إيطاليا.. جورجيا ميلوني زعيمة اليمين المتطرف رئيسة للوزراء في سابقة تاريخية

كلّف الرئيس الإيطالي الرئيس سيرجو ماتاريلا؛ زعيمة حزب اليمين المتطرف الفائز في الانتخابات التشريعية جورجيا ميلوني؛ بتشكيل الحكومة، وفق ما أعلن الأمين العام للرئاسة، وتصبح بذلك ميلوني، أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد، وستقدم تشكيلة حكومتها التي ستؤدي اليمين صباح السبت.
وتحظى ابنة روما التي نجحت في "وضع حد لشيطنة" حزبها للوصول إلى السلطة بعد قرن تماماً من موسوليني، مع شركائها في ائتلاف الزعيم الشعبوي للرابطة المناهضة للمهاجرين ماتيو سالفيني، وزعيم فورتسا إيطاليا سيلفيو برلوسكوني، بالأغلبية المطلقة في كل من مجلسَي النواب والشيوخ.
وقدمت ميلوني؛ إثر تعيينها، تشكيلة حكومتها التي ستؤدي اليمين صباح اليوم في الساعة 08:00 (ت غ) أمام رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا.
وتعكس قائمة الوزراء رغبتها في طمأنة شركاء روما، إذ تم تعيين الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني؛ من "فورتسا إيطاليا" وزيراً للخارجية وأسندت إلى جانكارلو جيورجيتي؛ ممثل الجناح المعتدل في الرابطة الذي كان وزيراً في حكومة ماريو دراغي المنتهية ولايتها حقيبة الاقتصاد.