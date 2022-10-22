إيطاليا.. جورجيا ميلوني زعيمة اليمين المتطرف رئيسة للوزراء في سابقة تاريخية

كلّف الرئيس الإيطالي الرئيس سيرجو ماتاريلا؛ زعيمة حزب اليمين المتطرف الفائز في الانتخابات التشريعية جورجيا ميلوني؛ بتشكيل الحكومة، وفق ما أعلن الأمين العام للرئاسة، وتصبح بذلك ميلوني، أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد، وستقدم تشكيلة حكومتها التي ستؤدي اليمين صباح السبت.