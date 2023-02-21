"بوتين" يُعلّق مشاركة روسيا في معاهدة "نيو ستارت" للأسلحة النووية

وأضاف: "الولايات المتحدة من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تقدم إنذارًا لموسكو بشأن معاهدة نيو ستارت، إذ تطالب بتنفيذ كل النقاط، بينما تخطط للتصرف كما تشاء، قبل أن نعود إلى مناقشة المعاهدة، علينا أن نفهم كيف نأخذ في الاعتبار الترسانات النووية لفرنسا وبريطانيا".