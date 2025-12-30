الحكومة اليمنية تُثمّن الدور المحوري للمملكة في دعم أمن اليمن واستقراره

ثمّنت رئاسة مجلس الوزراء اليمني عاليًا المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.
وجددت الحكومة اليمنية دعوتها إلى المجلس الانتقالي الجنوبي للانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات درع الوطن والسلطات المحلية في المحافظات.
وأكدت الحكومة أهمية الالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية من شأنها تهديد أمن المواطنين وتقويض جهود التهدئة، مشددة على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية ودعم مسار الاستقرار.