الحكومة اليمنية تُثمّن الدور المحوري للمملكة في دعم أمن اليمن واستقراره

ثمّنت رئاسة مجلس الوزراء اليمني عاليًا المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.