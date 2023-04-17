رئيس مجلس السيادة السوداني يحل قوات الدعم السريع ويعلنها قوة متمردة على الدولة

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الاثنين)، أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أصدر قراراً بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة على الدولة، ومن ثم سيتم التعامل معها على هذا الأساس.