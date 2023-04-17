رئيس مجلس السيادة السوداني يحل قوات الدعم السريع ويعلنها قوة متمردة على الدولة

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الاثنين)، أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أصدر قراراً بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة على الدولة، ومن ثم سيتم التعامل معها على هذا الأساس.
وذكرت الوزارة في بيان أن "كافة الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت لإقناع قيادة الدعم السريع بالاندماج في القوات المسلحة فشلت بسبب تعنت أولئك القادة في قبول هذا الأمر".
وأضافت أن "الأحداث المؤسفة التي بدأت السبت 15 أبريل نتجت عن تمرد قوات الدعم السريع على القوات المسلحة السودانية في عدد من المواقع بالعاصمة وبعض المدن الأخرى، إثر الهجوم الذي بدأته قوات الدعم السريع على مقر سكن رئيس مجلس السيادة الانتقالي ببيت الضيافة المجاور للقيادة العامة للقوات المسلحة".
وبينت أن "الهجوم وقع في ذات يوم الاجتماع المقرر بين البرهان وقائد قوات الدعم السريع. الأمر الذي يدل على سوء النية من طرف الدعم السريع".
وأشارت إلى أنه "بناءً على ذلك، تصدت القوات المسلحة لدحر الهجوم وطرد قوات الدعم السريع من محيط القيادة العامة، وكذلك المقار الأخرى التي حاولت تلك القوات المتمردة الاستيلاء عليها كالقصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومقر هيئة الإذاعة والتلفزيون".