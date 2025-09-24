باكستان تحثّ مجلس الأمن الدولي على التحرك لوقف إراقة الدماء في غزة

حثّت باكستان مجلس الأمن الدولي على التحرك بشكل جاد لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة، والسعي لتطبيق حل الدولتين لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وسلّط نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار خلال مشاركته في اجتماع بمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الوضع في الشرق الأوسط، الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني ذات الأبعاد التاريخية، مشيدًا بالاعترافات الأخيرة بفلسطين من قبل العديد من الدول الأعضاء.
وشدد على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي بإصرار راسخ وجدية في الهدف والالتزام بتحقيق حل عادل ودائم.