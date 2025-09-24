باكستان تحثّ مجلس الأمن الدولي على التحرك لوقف إراقة الدماء في غزة

وسلّط نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار خلال مشاركته في اجتماع بمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الوضع في الشرق الأوسط، الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني ذات الأبعاد التاريخية، مشيدًا بالاعترافات الأخيرة بفلسطين من قبل العديد من الدول الأعضاء.