السودان.. "الدعم السريع" يقصف مقرات الجيش والمخابرات والأمن في القضارف

قصفت قوات الدعم السريع بطائرات مسيرة اليوم (الثلاثاء)، مقرات تابعة الجيش وجهاز الأمن والمخابرات السودانية، في ولاية القضارف جنوب شرق العاصمة السودانية؛ ذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب في البلاد بينها وبين قوات الجيش منذ قرابة العام.
وأوضح مسؤول أمني أن "مسيرة" قصفت مقر جهاز الأمن والمخابرات وسط مدينة القضارف ولكنها لم تحدث أضرارًا، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم إيراد اسمه، أن "مسيرة" أخرى قصفت المنطقة الواقعة أمام مقر الجهاز القضائي المجاور لمبنى جهاز الأمن.
من جانبهم، ذكر شهود عيان في الولاية التي تبعد حوالي 450 كيلومترًا شرق العاصمة الخرطوم، أن "مسيرة" ثالثة قصفت مقر الجيش في القضارف، مع سماع أصوات كثيفة للمضادات الأرضية.
من جهته، بين مسؤول عسكري، أن مقر الفرقة الثانية للجيش السوداني بمنطقة "الفاو" بولاية القضارف تعرض للقصف.