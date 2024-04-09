السودان.. "الدعم السريع" يقصف مقرات الجيش والمخابرات والأمن في القضارف

من جانبهم، ذكر شهود عيان في الولاية التي تبعد حوالي 450 كيلومترًا شرق العاصمة الخرطوم، أن "مسيرة" ثالثة قصفت مقر الجيش في القضارف، مع سماع أصوات كثيفة للمضادات الأرضية.