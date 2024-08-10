"أبو ردينة" يدين ارتكاب الاحتلال مجزرة "التابعين" ويحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية

وأضاف، وفق وكالة وفا للأنباء: أنه في الوقت الذي تعلن فيه الإدارة الأمريكية الإفراج عن 3.5 مليارات دولار لصالح إسرائيل، لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري؛ تقوم فورًا بارتكاب جريمة نكراء ومجزرة بحق أهلنا في غزة، النازحين في مدرسة بمدينة غزة، تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن هذه المجزرة، وعن تواصل العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة في شهره العاشر.