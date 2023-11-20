بسبب عدوانها على غزة.. البطالة في إسرائيل تقفز بـ 3 أضعاف

ذكر مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن معدل البطالة ارتفع إلى نحو 10% في أكتوبر، حيث تسببت الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، إلى نزوح عشرات الآلاف من الذين كانوا يعيشون قرب الحدود مع غزة.
وبحسب وكالة "رويترز"، أوضح مكتب الإحصاء المركزي أن معدل البطالة الرئيس استقر عند 3.4% الشهر الماضي.
وبالنظر إلى ما يتوقع أن يكون خسارة مؤقتة في العمل، وصل المعدل إلى 9.6% في أكتوبر، حيث كان 428,400 شخص عاطلين عن العمل مقابل 163,600 في سبتمبر.
وعقب تنفيذ عملية "طوفان الأقصى"، تم استدعاء ما يقرب من 400 ألف إسرائيلي إلى الخدمة الاحتياطية، وتظهر البيانات الرسمية أن حوالي 80 ألف إسرائيلي تم وضعهم في إجازة غير مدفوعة الأجر في الأسابيع القليلة الماضية.
وانخفض معدل التوظيف في أكتوبر إلى 56.5% من 61.1%.
وأشار المكتب إلى أن الحرب أدت إلى إجراء تغييرات على مسح القوى العاملة الذي أجراه الشهر الماضي، مع عدم إجراء أي مقابلات تقريبًا في الأسبوع التالي للهجوم، بينما تمت جميع المقابلات اللاحقة عبر الهاتف وليس شخصيًا.
وقال المكتب إنه لم يقم بالمسح من المجتمعات الواقعة على بعد 7 كيلومترات من قطاع غزة وإن معدل الاستجابة للمسح انخفض إلى 55.3% من 66.9% في سبتمبر.