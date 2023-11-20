بسبب عدوانها على غزة.. البطالة في إسرائيل تقفز بـ 3 أضعاف

وأشار المكتب إلى أن الحرب أدت إلى إجراء تغييرات على مسح القوى العاملة الذي أجراه الشهر الماضي، مع عدم إجراء أي مقابلات تقريبًا في الأسبوع التالي للهجوم، بينما تمت جميع المقابلات اللاحقة عبر الهاتف وليس شخصيًا.