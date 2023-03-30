وزير الهجرة البريطاني يعلن سياسات جديدة لإيواء طالبي اللجوء

وأوضح جنريك في خطابه أمس لنواب مجلس العموم أن الحكومة تعمل على إيواء "عدة آلاف" من طالبي اللجوء في مباني ثكنات قديمة ومساكن متنقلة في قاعدتَين سابقتَين لسلاح الجو الملكي في جنوب شرق وشرق بريطانيا، مبيناً أن الحكومة تبحث أيضاً في "إمكانية إيواء مهاجرين في سفن" مثل العبارات إذ تسعى إلى خفض الفاتورة السنوية والبالغة 2,3 مليار جنيه إسترليني.