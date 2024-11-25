اتفاق لبنان.. تصاعد الضغط الداخلي بإسرائيل لتحقيق مكاسب قبل التسوية

في غضون ذلك، كشف الجيش الإسرائيلي عن إطلاق حزب الله أكثر من 250 مقذوفاً خلال يوم واحد، في أكبر هجوم من نوعه منذ بدء التصعيد. وقد أسفرت المواجهات منذ أكتوبر 2023 عن مقتل 3750 شخصاً في لبنان، بينهم مدنيون، إضافة إلى مقتل 129 إسرائيلياً.