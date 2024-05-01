جيش الاحتلال يحوّل عددًا من مدارس غزة لمراكز اعتقال واستجواب وتعذيب

وأضاف وفق "روسيا اليوم": جيش الاحتلال لم يكتفِ باستهدافه المنهجي وواسع النطاق للمدارس بالقصف والتدمير الهائل، وجرائم القتل والإعدامات غير القانونية المباشرة لمدنيين نزحوا إلى المدارس، بل حوّل عددًا منها إلى قواعد عسكرية وتمركز لقواته وآلياته ومراكز احتجاز واستجواب وتعذيب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد الحرب.