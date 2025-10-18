باكستان تعلن مقتل أكثر من 100 مسلح قرب حدود أفغانستان.. وطالبان ترد دبلوماسيًا عبر مفاوضات في قطر

وأكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان أفغانستان، أن الحركة قررت عدم الرد عسكريًا مؤقتًا على الهجمات الباكستانية، احترامًا لجهود الوساطة الجارية، لكنها تحتفظ بحق الرد لاحقًا، مشيرًا إلى أن الوفد التفاوضي بقيادة وزير الدفاع الملا يعقوب مجاهد ورئيس الاستخبارات الملا عبد الحق واثق وصل إلى الدوحة صباح السبت لإجراء محادثات أمنية مع الجانب الباكستاني.