فصائل عراقية مسلحة تستهدف قاعدتين أمريكيتين بسوريا والعراق وتصيبهما بشكل مباشر

وفي التفاصيل، قالت الفصائل في بيان منفصل مساء الأحد، أنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" التي تستضيف قوات أمريكية في غرب العراق بطائرة مسيرة، كما ذكرت بحسابها على تليغرام أن الهجومين يأتيان "ردًا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".