فصائل عراقية مسلحة تستهدف قاعدتين أمريكيتين بسوريا والعراق وتصيبهما بشكل مباشر

أعلنت فصائل مسلحة عراقية أن مقاتليها استهدفوا قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بشمال شرق سوريا بطائرة مسيرة "أصابت هدفها بشكل مباشر".
وفي التفاصيل، قالت الفصائل في بيان منفصل مساء الأحد، أنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" التي تستضيف قوات أمريكية في غرب العراق بطائرة مسيرة، كما ذكرت بحسابها على تليغرام أن الهجومين يأتيان "ردًا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".
وفي وقت سابق قتلت الولايات المتحدة خمسة من عناصر أحد الفصائل المسلحة التي تشن ضربات على أهداف أمريكية في العراق وسوريا في قصف استهدف منطقة خراب الروت في كركوك، بحسب ما ذكرت شبكة رووداو الكردية.
أكدت الفصائل المسلحة في العراق في بيان مقتل العناصر الخمسة، وشددت الفصائل على استمرارها في محاربة من وصفتهم "بالأعداء" وتوعدت بالمزيد من الضربات، وفقًا للعربية نت.
وكانت مجموعات مسلحة سورية وعراقية مدعومة من إيران قامت على مدى الفترة الماضية باستهداف قواعد للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، على خلفية الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكانت الميليشيات المدعومة من إيران قد استهدفت منذ أسابيع، قواعد التحالف الدولي في سوريا والعراق 62 مرة أكثر من نصفها في سوريا.