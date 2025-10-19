شهيدان وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمواطنين فلسطينين وسط قطاع غزة

وأشارت الوكالة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، استشهد 35 مواطنًا وأصيب 146 آخرون، فيما جرى انتشال جثامين 414 شهيدًا من تحت الأنقاض، إلى جانب استلام 15 جثمانًا محتجزة لدى الاحتلال لا تزال هوياتها مجهولة.