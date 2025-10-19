شهيدان وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمواطنين فلسطينين وسط قطاع غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، بينهم أطفال، ظهر اليوم الأحد، جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعًا للمواطنين غرب منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية بأن القصف أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر من المدنيين، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح لتلقي العلاج اللازم.
ووفقًا لما ذكرته وكالة وفا، فقد ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,159 شهيدًا و170,203 مصابين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأشارت الوكالة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، استشهد 35 مواطنًا وأصيب 146 آخرون، فيما جرى انتشال جثامين 414 شهيدًا من تحت الأنقاض، إلى جانب استلام 15 جثمانًا محتجزة لدى الاحتلال لا تزال هوياتها مجهولة.