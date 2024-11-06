مَن المسؤول عن الخسارة؟ مصادر بحملة هاريس تعلق على ما حدث

كانت ليلة مأساوية للديمقراطيين.. ولاية تلو الأخرى تخرج من قبضتهم، إلى أن تأكدت الخسارة. فمَن يكون المسؤول عن هذه الخسارة الفادحة لكامالا هاريس بعد ماراثون انتخابي غير مسبوق وحملة بملايين الدولارات؟
التعليقات الأولى التي صدرت بعد الفوز الواضح لترامب، في ليلة الثلاثاء، تلقي باللوم على الرئيس، جو بايدن، وفق مصادر تحدثت مع "سي إن إن" و"بوليتيكو".
وقال مسؤول كبير في حملة هاريس للشبكة إن بايدن "يتحمل الكثير من اللوم" لأنه لم ينسحب قبل الانتخابات التمهيدية للحزب، ويفي بوعده بألا يترشح لفترة ثانية.
وحسب موقع "الحرة"، هذا الأمر أكده أيضًا مصدر آخر لـ"بوليتيكو"، وقال "خضنا أفضل حملة ممكنة... جو بايدن هو السبب الوحيد وراء خسارة كامالا هاريس والديمقراطيين الليلة".
وترى هذه المصادر أنه كان ينبغي على بايدن الانسحاب قبل عقد الانتخابات التمهيدية، ولو كان قد فعل ذلك، لأتاح المجال لمنافسة قوية واختيار مرشح يقوم بحملة فعّالة.
لكنه بقي في السباق، واضطر إلى الخروج قبل بضعة أشهر فقط من يوم الانتخابات، وهو ما لم يمنح هاريس الوقت الكافي للقيام بحملة انتخابية ناجحة، وفق المصادر.