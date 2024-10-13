بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في ليتوانيا

بدأ الناخبون في ليتوانيا، التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية؛ حيث يحق لنحو 2.4 مليون ناخب مسجل التصويتُ لانتخاب 141 نائبًا بالبرلمان لولاية تمتد لأربعة أعوام.
ومن المقرر أن يتم انتخاب 70 عضوًا من خلال التمثيل النسبي عبر القوائم الوطنية للأحزاب؛ بينما يتم التنافس بين المرشحين الآخرين للفوز بالمقاعد من خلال الفوز بالأغلبية المطلقة في الدوائر الانتخابية المحلية.
وقد يتم الدعوة إلى إجراء جولة إعادة في الـ27 من أكتوبر الجاري في الدوائر الانتخابية للنظام الفردي التي لم يحصل فيها أي من المرشحين على أغلبية مطلقة.
وتُجرَى الانتخابات وسط توقعات بعدم تمكّن أي من الأحزاب الرئيسية من تحقيق الأغلبية أو الانفراد بتشكيل الحكومة.