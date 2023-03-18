بايدن: بوتين ارتكب جرائم حرب ومذكرة توقيفه "مبررة"

بدوره، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة "ليس لديها شكٌ في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا، ولقد كنا واضحين بقولنا إن المسؤولين عنها يجب أن يُحاسَبوا"، مشدداً على أن الجنائية الدولية تعمل "على نحو مستقل".