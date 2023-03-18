بايدن: بوتين ارتكب جرائم حرب ومذكرة توقيفه "مبررة"

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب "مبررة".
وذكّر بايدن؛ خلال حديثه مع صحافيين في البيت الأبيض، بأنّ بوتين؛ ارتكب جرائم حرب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ليست جزءاً من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه رغم ذلك اعتبر أن قرارها يبعث "إشارة قوية جداً".
بدوره، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة "ليس لديها شكٌ في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا، ولقد كنا واضحين بقولنا إن المسؤولين عنها يجب أن يُحاسَبوا"، مشدداً على أن الجنائية الدولية تعمل "على نحو مستقل".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت، الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكلٍ غير قانوني.
وقالت المحكمة ومقرها لاهاي، إنها أصدرت أيضاً مذكرة توقيف على خلفية تهم مماثلة في حق المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.
ورفض الكرملين القرار، واصفاً إياه بأنه "باطل"؛ لأن روسيا ليست طرفاً في الجنائية الدولية، لذا لم يتضح إذا كان تسليم بوتين ممكناً أو كيف يمكن تسليمه.