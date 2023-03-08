ألمانيا فتشت سفينة يشتبه باستخدامها في تفجير "نورد ستريم"

أعلن المدّعي العام الفيدرالي في ألمانيا، اليوم "الأربعاء"، أن قاربًا يشتبه في استخدامه بعملية تخريب خطّي أنابيب الغاز تحت الماء "نورد ستريم" في سبتمبر 2022، تم تفتيشه خلال يناير في إطار التحقيق بألمانيا بشأن هذه العملية.