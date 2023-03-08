ألمانيا فتشت سفينة يشتبه باستخدامها في تفجير "نورد ستريم"

أعلن المدّعي العام الفيدرالي في ألمانيا، اليوم "الأربعاء"، أن قاربًا يشتبه في استخدامه بعملية تخريب خطّي أنابيب الغاز تحت الماء "نورد ستريم" في سبتمبر 2022، تم تفتيشه خلال يناير في إطار التحقيق بألمانيا بشأن هذه العملية.
وقال مكتب المدّعي العام الاتحادي في بيان: "فتّشنا سفينة في الفترة من 18 إلى 20 يناير 2023"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّن أن السلطات الألمانية اشتبهت بأن السفينة المعنيّة قد تكون استخدمت لنقل عبوات ناسفة تم استخدامها لتفجير خطّي أنابيب النفط نورد ستريم 1و2 في 26 سبتمبر 2022 في بحر البلطيق.