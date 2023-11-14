وزير إسرائيلي يُشعل الجدل بتهجير الفلسطينيين.. و"فتح" تردّ: "قاتل" وإرهابي متطرف

وأضاف: "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عامًا من اللاجئين والفقر والمخاطر"؛ مبينًا أن "معظم سكان غزة هم الجيل الرابع والخامس من اللاجئين الـ48، الذين بدلًا من إعادة تأهيلهم منذ فترة طويلة على أساس شخصي وإنساني مثل مئات الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم؛ تم احتجازهم كرهائن في غزة في الفقر والاكتظاظ، وفي كيان يعتبر رمزًا للرغبة في تدمير دولة إسرائيل وإعادة اللاجئين إلى يافا وحيفا وعكا وطبريان"؛ على حد تعبيره.