أوكرانيا تعلن مقتل ما يناهز 13 ألف عسكري من قواتها منذ بدء الغزو الروسي

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، الخميس، سقوط نحو 13 ألف جندي من قوات بلاده منذ بدء الحرب الروسية في 24 فبراير، حسب التقديرات الرسمية لقيادة الجيش، موضحاً أن الرئيس زيلينسكي سينشر البيانات الرسمية "عندما يحين الوقت".