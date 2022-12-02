أوكرانيا تعلن مقتل ما يناهز 13 ألف عسكري من قواتها منذ بدء الغزو الروسي

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، الخميس، سقوط نحو 13 ألف جندي من قوات بلاده منذ بدء الحرب الروسية في 24 فبراير، حسب التقديرات الرسمية لقيادة الجيش، موضحاً أن الرئيس زيلينسكي سينشر البيانات الرسمية "عندما يحين الوقت".
وكانت روسيا قد اعترفت بمقتل 5937 جندياً منذ بدء الحرب، فيما قال رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية أخيراً إن أكثر من 100 ألف جندي روسي قُتلوا أو جُرحوا، وإن الخسائر الأوكرانية قد تكون مماثلة.
أعلنت أوكرانيا، الخميس، مقتل ما يناهز 13 ألف جندي من قواتها منذ بدء الحرب الروسية في 24 فبراير، حسبما قال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك.
وقال بودولياك؛ أحد مستشاري الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في تصريحٍ لقناة 24 الأوكرانية: "لدينا تقديراتٌ رسمية من هيئة الأركان العامة (...) تراوح بين 10 آلاف (...) و13 ألف قتيل". مضيفاً أن رئيس البلاد سينشر البيانات الرسمية "عندما يحين الوقت".