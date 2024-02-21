3 انفجارات ضربت مواقع تمركز الميليشيات الإيرانية في دير الزور

استهدفت تفجيرات “مجهولة” موقعاً أمنياً لميليشيا موالية لإيران من الجنسية غير السورية جنوب مدينة دير الزور؛ ما أدّى إلى إصابة أكثر من 10 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العسكري بدير الزور، وسط معلومات عن وجود قتلى آخرين من جنسية غير سورية.