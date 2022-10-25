6 أيام ويدخل لبنان في فراغ رئاسي.. لماذا يعرقل "حزب الله" انتخاب خليفة لـ"عون"؟

وأوضح محللون ومعارضون، أنّ الفراغ مرتبط بشكل رئيسي بعدم قبول ميليشيا حزب الله، بعملية اقتراع توصل مرشحاً من خارج دائرة تأثيره إلى الرئاسة، وسعيه إلى التوصل إلى تسوية، على غرار ما حصل عند انتخاب "عون" رئيساً بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، وفقاً لـ"فرانس برس".