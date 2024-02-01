قوبلت بالتجاهل من رئيس بلديتها.. "بايدن" يزور ميشيغان مع تزايد غضب العرب الأمريكيين تجاه الحرب في غزة

يتوجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إلى ميشيغان، الولاية المتأرجحة التي ستكون حاسمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تجسّد غضب الأمريكيين العرب المتزايد تجاه سياسته المؤيدة لإسرائيل.
وتأتي هذه الرحلة بعد أيام من سفر مديرة الحملة الانتخابية لبايدن إلى مدينة ديربورن، التي تضمّ أكبر عدد من الأمريكيين المتحدّرين من أصول عربية في الولايات المتحدة؛ حيث قوبلت بالتجاهل من رئيس بلديتها.
ودقّت الزيارةُ ناقوسَ الخطر بالنسبة لبايدن، الذي يمكن أن تكون الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان حاسمة بالنسبة إليه في تشرين الثاني/ نوفمبر، عندما يواجه مجدّدًا سلفه "دونالد ترامب"؛ كما تشير الاستطلاعات.
وأوضح البيت الأبيض أن زيارة الخميس إلى ميشيغان انتخابية بحتة، كما أفاد رئيس فريق حملة بايدن الانتخابية لعام 2024 أن الأخير سيلتقي بأعضاء نقابة قوية لعمال السيارات في منطقة ديترويت أعلنوا تأييدهم له الأسبوع الماضي.
لكن رغم ذلك سيظلّ بايدن مضطرًّا لمواجهة غضب الأمريكيين العرب مع استمرار الحرب الإسرائيلية الدامية في غزة.