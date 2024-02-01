قوبلت بالتجاهل من رئيس بلديتها.. "بايدن" يزور ميشيغان مع تزايد غضب العرب الأمريكيين تجاه الحرب في غزة

وتأتي هذه الرحلة بعد أيام من سفر مديرة الحملة الانتخابية لبايدن إلى مدينة ديربورن، التي تضمّ أكبر عدد من الأمريكيين المتحدّرين من أصول عربية في الولايات المتحدة؛ حيث قوبلت بالتجاهل من رئيس بلديتها.