رغم وقف إطلاق النار.. أذربيجان تواصل عملياتها لبسط سيطرتها الكاملة على "ناغورني قره باغ"

تواصل القوات الأذربيجانية عملياتها العسكرية، اليوم (الأحد)، بهدف بسط سيطرتها الكاملة على إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي ذي الغالبية الأرمينية، بعد هجومها الخاطف الذي أثار القلق على مصير الأرمن المحاصرين في المنطقة، بحسب ما أوردت "فرانس برس".