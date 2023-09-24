رغم وقف إطلاق النار.. أذربيجان تواصل عملياتها لبسط سيطرتها الكاملة على "ناغورني قره باغ"

تواصل القوات الأذربيجانية عملياتها العسكرية، اليوم (الأحد)، بهدف بسط سيطرتها الكاملة على إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي ذي الغالبية الأرمينية، بعد هجومها الخاطف الذي أثار القلق على مصير الأرمن المحاصرين في المنطقة، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
ودعت أرمينيا من على منبر الأمم المتحدة أمس إلى إرسال بعثة للأمم المتحدة على الفور إلى ناغورني قره باغ لمراقبة الوضع الميداني.
وقال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان خلال كلمة في الأمم المتحدة: "إن على المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لنشر بعثة مشتركة من وكالات الأمم المتحدة على الفور في ناغورني قره باغ لمراقبة وتقييم حقوق الإنسان والوضع الإنساني والأمني على الأرض".
وكرر "ميرزويان" الاتهامات بارتكاب "تطهير عرقي" في المنطقة الانفصالية.
وقبل ساعات قليلة ومن على المنبر نفسه في الجمعية العامة، أكد نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، أنّ أذربيجان مصممة على إعادة دمج السكان الأرمن في منطقة قره باغ في أذربيجان بصفتهم مواطنين متساوين.
ودخلت أول قافلة مساعدات دولية أمس إلى ناغورني قره باغ حيث عرض الجيش الأذربيجاني أمام صحافيين مئات الأسلحة التي صادرها من الانفصاليين، على مرتفعات ستيباناكيرت.
وشنّت أذربيجان هجوماً عسكرياً الثلاثاء الماضي على هذه المنطقة الانفصالية ذات الغالبية الأرمينية، محققةً انتصاراً خاطفًا، ووافق الانفصاليون الجمعة على تسليم أسلحتهم، بعد إقرار وقف لإطلاق النار الأربعاء.