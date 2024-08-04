اختبار كبير للحكومة الجديدة.. نهب وتخريب في مظاهرات ضد المهاجرين بشمال إنجلترا

ومن جهته، قال رئيس الوزراء إن هذه الفوضى نتيجة لأفعال متعمدة من اليمين المتطرف، بتنسيق من "مجموعة من الأفراد الذين يميلون تمامًا إلى العنف"، وليس احتجاجًا مشروعًا.