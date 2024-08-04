اختبار كبير للحكومة الجديدة.. نهب وتخريب في مظاهرات ضد المهاجرين بشمال إنجلترا

حطم محتجون مناهضون للهجرة نوافذ فنادق، وأضرموا النيران في صناديق قمامة شمال إنجلترا أمس الأحد، وذلك في أحدث موجة من الاضطرابات التي تمثل اختبارًا كبيرًا لحكومة رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر.
وتفصيلاً، اندلعت احتجاجات عنيفة، شارك فيها مئات من المناهضين للهجرة في مدن وبلدات بأنحاء بريطانيا؛ وذلك بعد مقتل ثلاث فتيات في هجوم بسكين في حفل راقص للأطفال في ساوثبورت شمال غرب إنجلترا الأسبوع الماضي.
واستغلت جماعات معادية للمهاجرين والمسلمين هذه الواقعة بعد انتشار معلومات مضللة، مفادها أن المشتبه به مهاجر إسلامي متطرف.
وقالت الشرطة إن المشتبه به وُلد في بريطانيا، وذكرت تقارير إعلامية أن عائلته مسيحية.
واندلعت أعمال عنف أمس السبت في مدن مختلفة بأنحاء البلاد، منها ليفربول وبريستول ومانشستر؛ وهو ما دفع الشرطة لإلقاء القبض على العشرات.
وذكرت بيانات الشرطة أن عددًا من المتاجر والشركات تعرَّض للتخريب والنهب، كما أُصيب عدد من أفراد الشرطة.
وتعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المشاركين في أعمال العنف.
وكان مئات من المحتجين المناهضين للهجرة قد تجمَّعوا أمس الأحد بالقرب من فندق، كان ينزل به طالبو لجوء بالقرب من روثرهام شمال إنجلترا، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وقال شاهد من رويترز إن المحتجين ألقوا الحجارة على الشرطة، وحطموا نوافذ بالفندق قبل أن يشعلوا النيران في صناديق القمامة.
وتجمع عشرات المحتجين الآخرين أمام فندق آخر في ألدرشوت جنوب إنجلترا.
وفي كل من روثرهام وبلدة لانكستر في الشمال الغربي كان هناك محتجون مناهضون للعنصرية، فيما كانت الشرطة تفصل بين المعسكرين.
ومع بدء الاحتجاجات في بولتون، بالقرب من مانشستر، قالت الشرطة إنه تم إصدار مذكرة لتفريق المحتجين، تمنح أفرادها صلاحيات إضافية للتعامل مع السلوكيات المناهضة للمجتمع.
وقالت ناتاشا إيفانز، كبيرة المفتشين في شرطة مانشستر الكبرى، إن وجود الشرطة سيظل معززًا للتعامل مع أي وقائع محتملة.
وجاءت الاحتجاجات في مطلع هذا الأسبوع بعد فوضى على مدى أيام عدة.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء إن هذه الفوضى نتيجة لأفعال متعمدة من اليمين المتطرف، بتنسيق من "مجموعة من الأفراد الذين يميلون تمامًا إلى العنف"، وليس احتجاجًا مشروعًا.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون الداخلية، إيفيت كوبر، في وقت متأخر أمس السبت: "لن يكون هناك تسامح مع العنف الإجرامي والبلطجة في شوارعنا".
وأضافت: "قوات الشرطة تحظى بدعمي الكامل في ضمان أن يواجه أولئك الذين يتورطون في أعمال إجرامية أشد العقوبات الممكنة".
وكانت أحدث مرة اندلعت فيها احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء بريطانيا في عام 2011 عندما خرج آلاف إلى الشوارع؛ وذلك بعد أن أطلقت الشرطة النار على رجل أسود في لندن، وقتلته.