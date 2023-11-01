"نتنياهو" يعترف: نخوض حرباً صعبة.. وتعرّضنا لخسائر مؤلمة في غزة

وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن مقتل جندي عاشر، ليرتفع إجمالي الجنود الذين قتلوا خلال معارك أمس الثلاثاء، إلى 12 جندياً، حيث سبق له أن أعلن مقتل جنديين أمس الثلاثاء.