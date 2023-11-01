"نتنياهو" يعترف: نخوض حرباً صعبة.. وتعرّضنا لخسائر مؤلمة في غزة

اعترف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم الأربعاء، بتعرُّض جيش الاحتلال لخسائر مؤلمة في المعارك الدائرة في قطاع غزة مع حركة حماس.
وقال نتنياهو في بيانه "نحن في حرب صعبة.. ستكون حرباً طويلة.. حققنا فيها إنجازات مهمة، لكننا خسرنا أيضا خسائر مؤلمة".
وبحسب سكاي نيوز عربية، تعهد نتنياهو قائلا: "أعدكم يا مواطني إسرائيل: سنكمل المهمة، وسنستمر حتى النصر".
جديرٌ بالذكر أن جيش الاحتلال أعلن اليوم الأربعاء، أسماء 9 جنود ممّن قتلوا في مواجهات مع حركة حماس في شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، وسط العملية البرية المستمرة، كما كشف عن أعمارهم وأماكن إقامتهم.
وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن مقتل جندي عاشر، ليرتفع إجمالي الجنود الذين قتلوا خلال معارك أمس الثلاثاء، إلى 12 جندياً، حيث سبق له أن أعلن مقتل جنديين أمس الثلاثاء.
وبذلك يرتفع عدد القتلى من جنود الاحتلال منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي إلى 327 جندياً، بحسب إحصائيات جيش الاحتلال.