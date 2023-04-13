"بلومبرغ": مصر تقترب جدًّا من خفض كبير وجديد لقيمة عملتها المحلية

وأشارت إلى أن هناك عدة مؤشرات لتوجه مصر للتعويم الرابع لعملتها منذ مارس 2022؛ منها زيادة توقعات تخفيض قيمة العملة في الإصدارات المالية المصرية، واتساع نطاق خصم إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي على أسهمه في القاهرة، وتزايد المخاوف من أن الطلب المكبوت على الدولار لن يخف دون مزيد من المرونة في العملة وتدفقات استثمارية أقوى.