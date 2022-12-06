بعد عقوبة "تسقيف الأسعار".. روسيا تلوح بسلاح خفض إنتاجها النفطي

نقلت وكالة تاس الروسية عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء قوله اليوم الثلاثاء، أن بلاده قد تخفض إنتاج النفط قليلاً.
وأضاف أن روسيا تحدث تغييرات في سلاسل الإمداد الخاصة بها ردا على فرض الدول الأوروبية حدًا أقصى لأسعار النفط الروسي.
وكانت الدول الغربية قد بدأت، أمس الاثنين، فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارًا وحظرًا على بعض الأنواع، في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد شدد، الأحد الماضي، على رفض موسكو لتسقيف أسعار النفط الروسي، منبهاً إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر على دول أخرى.