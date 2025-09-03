"مخاوف دولية".. صور أقمار صناعية تكشف بناء إسرائيل منشأة نووية جديدة

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الصور تُظهر جدراناً خرسانية سميكة وطوابق متعددة تحت الأرض، مع رافعات تعمل في الموقع الذي يبلغ طوله 150 متراً وعرضه 60 متراً، ويقع هذا البناء بالقرب من المفاعل النووي القديم الذي يعمل منذ الستينيات، والذي يُعتقد أنه مصدر رئيسي لإنتاج البلوتونيوم والتريتيوم، المواد الأساسية في صناعة الأسلحة النووية، والمفاعل الحالي، الذي تجاوز عمره التشغيلي المعتاد لمفاعلات تلك الحقبة، يحتاج إلى استبدال أو تحديث عاجل، مما يعزز فرضية أن المنشأة الجديدة تهدف إلى تعويض هذا النقص، ويشير تصميم الموقع، بما في ذلك الجدران الخرسانية القوية، إلى بنية تحتية مصممة لتحمل ظروف تشغيلية معقدة، مما يدعم فكرة أنها قد تكون مفاعلاً نووياً أو مرفقاً لتجميع الأسلحة.