قطر تعرب عن تقديرها استضافة المملكة مؤتمرًا شاملًا لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية في اليمن

ورحبت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية لدعم مسار الحوار اليمني ومعالجة القضية الجنوبية، مثمنةً في هذا السياق طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عقد مؤتمر في مدينة الرياض للجلوس حول طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة لها، بما يعكس حرصه وجنوحه إلى الحوار سبيلًا لمعالجة القضايا الوطنية.