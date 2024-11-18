وقال سلوتسكي؛ في حديث لوكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية: "يبدو أن بايدن قرّر إنهاء فترة ولايته الرئاسية بأن يسجّل اسمه في التاريخ باسم ’جو الدموي‘، فإذا إذا تمّ تأكيد البيانات من مصادر المنشور، فهذا يعني شيئًا واحدًا فقط: المشاركة المباشرة للولايات المتحدة في الصراع العسكري في أوكرانيا".