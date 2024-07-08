واشنطن: لسنا مستعدين لاستئناف المفاوضات مع طهران بعد انتخاب "بزشكيان"

لكن لدى سؤال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي عمّا إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، رد على نحو قاطع "كلا". وقال كيربي "سنرى ما الذي يريد هذا الرجل تحقيقه، لكننا لا نتوقع أي تغيير في السلوك الإيراني".