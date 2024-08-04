الأزمة تتصاعد.. فرنسا توصي مواطنيها بمغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن

استكمالاً لمسلسل التحذيرات الدولي من انفجار الوضع في لبنان، أوصت فرنسا مواطنيها بمغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن، في ظل مخاطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.
وقالت "الخارجية" الفرنسية، في بيان اليوم الأحد، إنه: "في سياق أمني متقلب للغاية، نلفت مرة أخرى انتباه المواطنين الفرنسيين، ولا سيما العابرين، إلى أن الرحلات الجوية التجارية المباشرة مع التوقف إلى فرنسا لا تزال متاحة، وندعوهم إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة الآن لمغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن".
وأضافت -وفق "روسيا اليوم"-، أنه "في مواجهة مخاطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، نحث المواطنين الفرنسيين على عدم السفر إلى لبنان''.
وتابعت: "نطلب من الرعايا الفرنسيين الموجودين في لبنان توخي الحذر الشديد، والرجوع بانتظام إلى الموقع الإلكتروني للقنصلية العامة لفرنسا في بيروت''.
وأصدرت دول عربية وغربية تحذيرات لرعاياها ومناشدات بمغادرة لبنان. فيما ألغى عددٌ من شركات الطيران العالمية رحلاته من وإلى بيروت، وسط ترقبٍ لتصعيدٍ محتملٍ في المنطقة.
تأتي التحذيرات في سياق معارك متواصلة بين "حزب الله" من جهة وجيش الاحتلال من جهة أخرى، منذ نحو 10 أشهر.