الأزمة تتصاعد.. فرنسا توصي مواطنيها بمغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن

وقالت "الخارجية" الفرنسية، في بيان اليوم الأحد، إنه: "في سياق أمني متقلب للغاية، نلفت مرة أخرى انتباه المواطنين الفرنسيين، ولا سيما العابرين، إلى أن الرحلات الجوية التجارية المباشرة مع التوقف إلى فرنسا لا تزال متاحة، وندعوهم إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة الآن لمغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن".