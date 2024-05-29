الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في حادثة دهس قرب مستوطنة بالضفة الغربية

وأكدت حماس في بيان أصدرته أن "عملية الدهس البطولية التي نفذها أحد أبطال شعبنا مساء الأربعاء قرب حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، هي رد طبيعي على عدو مجرم، يرتكب مجازره دون أي اعتبار للقيم والأعراف والقوانين الدولية".