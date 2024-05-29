الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في حادثة دهس قرب مستوطنة بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن إسرائيليين قتلا، مساء الأربعاء، في "حادثة دهس" قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وقال إن الهجوم تم بسيارة بالقرب من مستوطنة إسرائيلية.
وتفصيلاً، أشار جيش الاحتلال ردًا على سؤال لوكالة فرانس برس إلى أن "مواطنين إسرائيليين قتلا".
وأوضح مراسل "سكاي نيوز عربية" أن المصابين في الحادث جنديان وقد أصيبا بجراح حرجة.
وفق وسائل إعلام عبرية، بدأ الجيش على الفور مطاردة الشخص المشتبه بأنه نفّذ العملية التي تأتي على خلفية حرب دائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته الحركة في أراضي إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وأكدت حماس في بيان أصدرته أن "عملية الدهس البطولية التي نفذها أحد أبطال شعبنا مساء الأربعاء قرب حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، هي رد طبيعي على عدو مجرم، يرتكب مجازره دون أي اعتبار للقيم والأعراف والقوانين الدولية".