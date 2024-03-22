مقتل 40 شخصًا وإصابة أكثر من 100 في هجوم على مركز تجاري بضواحي موسكو

وفي التفاصيل، قالت الهيئة في بيان: "وفقًا للبيانات الأولية، فإنه نتيجة للهجوم على مركز (كروكوس سيتي هول) قُتل 40 شخصًا، وأُصيب أكثر من 100 آخرين". مضيفة بأن القوات الأمنية الروسية تُجري عمليات بحث وتفتيش، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المساعدة للضحايا.