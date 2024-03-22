مقتل 40 شخصًا وإصابة أكثر من 100 في هجوم على مركز تجاري بضواحي موسكو

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مقتل 40 شخصًا، وإصابة أكثر من 100، في هجوم على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو، وفقًا للمعطيات الأولية.
وفي التفاصيل، قالت الهيئة في بيان: "وفقًا للبيانات الأولية، فإنه نتيجة للهجوم على مركز (كروكوس سيتي هول) قُتل 40 شخصًا، وأُصيب أكثر من 100 آخرين". مضيفة بأن القوات الأمنية الروسية تُجري عمليات بحث وتفتيش، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المساعدة للضحايا.
وأفادت وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة، نقلاً عن خدمات الطوارئ، بأن 40 قتيلاً سقطوا بحادث إطلاق نار، وقع في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول"، بالقرب من موسكو، فيما أصيب أكثر من 100 شخص، وفقًا لـ"العربية نت".
وبحسب الوكالة، فتح ثلاثة على الأقل، يرتدون ملابس مموهة، النار؛ وهو ما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص. وأضافت بأن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث.
وأفادت قناة آر تي الناطقة بالروسية نقلاً عن مصادر خاصة بأن قوات خاصة تتجهز لاقتحام المجمع بعد تحصُّن مَن وصفتهم بـ"الإرهابيين" داخل المبنى، وتقوم الأجهزة الأمنية بإجلاء الناس من المبنى وتأمينه قبل عملية الاقتحام، فيما أعلنت روسيا فتح تحقيق في "عمل إرهابي" إثر الهجوم في ضاحية موسكو.
وبدأ الحادث بإطلاق نار، أعقبه اندلاع حريق في صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية، وقنوات على تليغرام، تحدَّث بعضها عن سقوط قتلى وجرحى.
وحصلت الوقائع، التي لم تتضح طبيعتها حتى الآن، في "كروكوس سيتي هول"، وهي صالة حفلات، تقع شمال غرب العاصمة الروسية.
وقالت أجهزة الإسعاف لوكالة تاس الرسمية: "إن مجهولين أطلقوا النار في كروكوس سيتي هول. ويتم إجلاء أشخاص"، نقلاً عن "فرانس برس". فيما أشارت وكالة ريا نوفوستي نقلاً عن مراسلها في المكان إلى سقوط "جرحى" بعد "إطلاق عيارات نارية من سلاح رشاش".
وقالت وكالة "ريا نوفوستي" إن "3 ملثمين، كانوا يرتدون ملابس مموهة، أطلقوا النار داخل قاعة بالمجمع التجاري في العاصمة الروسية".
وذكرت تقارير إعلامية روسية أن أشخاصًا عدة محاصرون في المجمع التجاري إثر الحريق الذي تسبب فيه الانفجار.