وسط ترقب الهجوم الإيراني.. أمريكا تؤكد سعيها لمنع حرب موسعة في المنطقة

أكدت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى خفض التوترات والعمل على تجنب توسع الحرب في وقت تستعد فيه إسرائيل لأحد أسوأ السيناريوهات المتمثل في احتمال أن تشن إيران خلال الساعات القادمة هجومًا مباشرًا على أراضيها، ردًا على ضرب القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل.