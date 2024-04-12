وسط ترقب الهجوم الإيراني.. أمريكا تؤكد سعيها لمنع حرب موسعة في المنطقة

أكدت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى خفض التوترات والعمل على تجنب توسع الحرب في وقت تستعد فيه إسرائيل لأحد أسوأ السيناريوهات المتمثل في احتمال أن تشن إيران خلال الساعات القادمة هجومًا مباشرًا على أراضيها، ردًا على ضرب القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل.
وبحسب "العربية نت"، كشف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون أن بلاده تعمل على منع اندلاع حرب موسعة، كما تسعى إلى التأكد من حماية جميع القوات الأمريكية في المنطقة".
وقال براون: نحضر بشكل جيد لضمان جاهزيتنا أمام أي تطور محتمل في المنطقة، وذلك بالتزامن مع ترجيح مسؤولين أمريكيين أن تشن طهران هجومًا "كبيرًا" على إسرائيل اليوم.
وأوضحت الولايات المتحدة أنه سيكون من الصعب على الإسرائيليين التصدي لهجوم بهذا الحجم، لكنهما أشارا في الوقت عينه إلى أن طهران قد تشن هجومًا أصغر نطاقًا لتجنب حدوث تصعيد كبير.