العالم
7 دول تنفذ 8 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية على غزة
استهدفت عدداً من المواقع في شمال القطاع
أعلن الأردن، اليوم (الاثنين)، تنفيذ 8 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة 6 دول، استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرات تابعة لمصر والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وسنغافورة، وبريطانيا شاركت في تنفيذ العملية.
وأضافت "بترا" أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الدولية المتواصلة لتخفيف المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسبب فيها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.