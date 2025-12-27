ضربات أمريكية تستهدف "داعش" و"لاكوراوا" في نيجيريا وتكشف تمدد التنظيم عبر الساحل

وأشار البيان إلى أن الغارات نجحت في تحييد عناصر من التنظيم كانت تحاول اختراق نيجيريا عبر ممر الساحل، موضحًا أن المعسكرين كانا يُستخدمان من قبل عناصر أجنبية من «داعش» بالتعاون مع عناصر محلية للتخطيط لهجمات واسعة النطاق داخل البلاد.