"وزير الخارجية" الإيراني ينفي تورط طهران في استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن يكون لإيران أي يد في الهجوم بمُسَيرة استهدف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال حوار عبداللهيان مع قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية في معرض رده على سؤال حول دعم إيران للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.
وأكد الوزير الإيراني أن هذه الجماعات تتخذ قراراتها بشكل مستقل باستهداف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا ولا علاقة لإيران بأفعالها.
وكان "البنتاغون" -وفق "روسيا اليوم"- قد أعلن أن المدمرة الأمريكية "تماس هودنر" أسقطت طائرة بدون طيار قادمة من اليمن صباح الأربعاء.
واتهم عبداللهيان في حوار مع "سي بي إس" الولايات المتحدة بتصعيد الحرب في غزة؛ حيث أكد أن إيران لم ترغب في توسع نطاق هذه الحرب؛ لكن "أمريكا صعدتها من خلال تكثيف دعمها للكيان الصهيوني".
واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن ما قامت به "حماس" هو حق مشروع للدفاع عن نفسها.
وفي حديث آخر أكد عبداللهيان أن المقاومة الفلسطينية "حركة تحرير وطنية مشروعة وليست جماعة إرهابية"؛ بينما "لا يوجد أي منطق أو أساس لإسناد حق الدفاع المشروع لكيان الاحتلال".
وفي وقت سابق صرح عبداللهيان بأن "الكيان الإسرائيلي انهار في 7 أكتوبر والآن يعيش على التنفس الاصطناعي الأمريكي، وما يشهده العالم هو حرب أمريكية شاملة ضد غزة".