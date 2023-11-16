"وزير الخارجية" الإيراني ينفي تورط طهران في استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

واتهم عبداللهيان في حوار مع "سي بي إس" الولايات المتحدة بتصعيد الحرب في غزة؛ حيث أكد أن إيران لم ترغب في توسع نطاق هذه الحرب؛ لكن "أمريكا صعدتها من خلال تكثيف دعمها للكيان الصهيوني".