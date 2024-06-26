الجيش يقتحم القصر الرئاسي في بوليفيا وسط حديث عن انقلاب عسكري

وفي التفاصيل، قال قائد الجيش خوان خوسيه زونيغا إنه ستكون هناك حكومة جديدة، مشيرًا إلى أن الجيش "لا يزال يعترف بالرئيس آرسي قائدًا أعلى للقوات المسلحة حتى الآن".