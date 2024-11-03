إسرائيل تعلن مقتل قائد حزب الله بمنطقة الخيام

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته قضت أيضا على "يوسف أحمد نون، وهو قائد سرية بقوات الرضوان، في منطقة الخيام، الذي كان مسؤولا عن هجمات صاروخية ومضادة للدبابات على المجتمعات الإسرائيلية في منطقة الجليل وجنود القوات الإسرائيلية التي تعمل في المنطقة".