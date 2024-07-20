احتجاجات بنجلاديش.. قطع الإنترنت يعزل البلادَ عن العالم وشوارعُ العاصمة مهجورةٌ

نفّذ الجيشُ البنجلاديشي، اليوم "السبت"، دوريات مكثّفة في شوارع العاصمة "دكا" التي بدت مهجورة خلال حظر التجول الهادف إلى إخماد الاحتجاجات الدامية بقيادة الطلاب ضد حصص الوظائف الحكومية، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 105 أشخاص.
وظلّ تعليق خدمات الإنترنت والرسائل النصية ساريًا منذ الخميس الماضي؛ مما أدى إلى عزل بنجلاديش عن العالم مع قمع الشرطة للاحتجاجات، التي استمرّت رغم حظر التجمعات العامة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وفشلت معظم المكالمات الهاتفية الدولية في الاتصال، بينما لم يتم تحديث مواقع المؤسسات الإعلامية البنجلاديشية، وظلت حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي غير نشطة.
ولمدة خمسة أيام أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، وألقت قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين، بينما اشتبك المحتجون مع قوات الأمن، ملقين الطوب ومشعلين المركبات.
والمظاهرات، وهي الأكبر منذ إعادة انتخاب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لفترة رابعة متتالية هذا العام؛ غذتها أيضًا نسبة البطالة المرتفعة بين الشباب الذين يشكلون ما يقرب من خُمس سكان الدولة الواقعة في جنوب آسيا البالغ عددهم 170 مليون نسمة.
ومع ارتفاع عدد القتلى وعدم قدرة الشرطة على احتواء الاحتجاجات، فرضت حكومة حسينة حظر التجول الوطني ونشرت الجيش، وتم تخفيف حظر التجول لمدة ساعتين من ظهر اليوم للسماح للناس بالتسوق لشراء المستلزمات وإنجاز المهام الأخرى؛ بحسب ما ذكرت القنوات التلفزيونية.
وسيستمر حظر التجول حتى الساعة 10 صباحًا "0400 بتوقيت غرينتش" غدًا؛ حيث ستقيم الحكومة الوضع وتقرر الخطوة التالية.
وأظهرت لقطات تلفزيونية أن أفراد الجيش قاموا بفحص بطاقات الهوية للمغامرين بالخروج إلى الشوارع عند نقاط تفتيش مختلفة.
واندلعت الاضطرابات على مستوى البلاد بسبب غضب الطلاب ضد نظام الحصص المثير للجدل للوظائف الحكومية، بما في ذلك 30% لعائلات الذين حاربوا من أجل الاستقلال عن باكستان.
وكانت حكومة "حسينة" قد ألغت نظام الحصص في عام 2018، لكن المحكمة أعادته الشهر الماضي، واستأنفت الدولة ضد إعادة النظام، وعلقته المحكمة العليا لمدة شهر، في انتظار جلسة استماع في 7 أغسطس.
وفي منطقة نارسينجدي وسط دكا، اقتحم المتظاهرون سجنًا أمس وأطلقوا سراح أكثر من 850 سجينًا قبل إشعال النار في المنشأة؛ بحسب ما ذكرت القنوات التلفزيونية، نقلًا عن الشرطة.
ووردت تقارير عن حوادث متفرقة من الحرق المتعمد اليوم.
وأسقطت حسينة خططها لمغادرة البلاد غدًا، لزيارات إلى إسبانيا والبرازيل؛ بسبب الاحتجاجات؛ بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن سكرتيرها الصحفي.
وأفاد "طارق رحمن" الرئيس المؤقت المنفي للحزب الوطني البنجلاديشي المعارض الرئيسي، باعتقال العديد من قادة أحزاب المعارضة والنشطاء والطلاب المحتجين.
وذكر المتظاهرون في رسالة نصية أن الشرطة اعتقلت "ناهد إسلام" أحد المنسقين البارزين لتحريض الطلاب، في الساعة 2 صباحًا اليوم.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الدولية تعليق خدمة الإنترنت، وإجراءات قوات الأمن، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن شعوره بقلق عميق إزاء العنف وفقدان الأرواح.