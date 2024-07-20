احتجاجات بنجلاديش.. قطع الإنترنت يعزل البلادَ عن العالم وشوارعُ العاصمة مهجورةٌ

والمظاهرات، وهي الأكبر منذ إعادة انتخاب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لفترة رابعة متتالية هذا العام؛ غذتها أيضًا نسبة البطالة المرتفعة بين الشباب الذين يشكلون ما يقرب من خُمس سكان الدولة الواقعة في جنوب آسيا البالغ عددهم 170 مليون نسمة.