"غوتيريش" يدعو إلى الوقف الفوري للقتال في السودان قبل أن يتحول لحرب أهلية

وقال الأمين العام الأممي، على هامش قمة إقليمية حول السلام في الكونغو الديمقراطية إن الوضع في السودان يثير القلق كل يوم أكثر، فالمعارك تتواصل بضراوة، بينما يزداد الوضع الأمني تدهوراً، مؤكداً أن هذا الصراع مأساة للشعب السوداني وتهديد إضافي للأمن في الساحل وشرق أفريقيا.