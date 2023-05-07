"غوتيريش" يدعو إلى الوقف الفوري للقتال في السودان قبل أن يتحول لحرب أهلية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من العاصمة البورندية بوجمبورا، أن القتال يجب أن يتوقف فوراً في السودان، قبل أن يتحول إلى حرب أهلية قد تدمر البلاد وتزلزل الإقليم في السنوات القادمة.
وقال الأمين العام الأممي، على هامش قمة إقليمية حول السلام في الكونغو الديمقراطية إن الوضع في السودان يثير القلق كل يوم أكثر، فالمعارك تتواصل بضراوة، بينما يزداد الوضع الأمني تدهوراً، مؤكداً أن هذا الصراع مأساة للشعب السوداني وتهديد إضافي للأمن في الساحل وشرق أفريقيا.
وعدّ أنه يجب على الجميع تغليب مصالح الشعب السوداني في المقام الأول، مؤكداً أنه لا بد من العودة إلى السلام وإلى نظام مدني.
وأضاف: "إننا نعمل جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية في الإقليم، وأنا منخرط شخصياً في هذا الاتجاه"، مجدداً دعوته إلى المجتمع الدولي لدعم الشعب السوداني في سعيه لإحلال السلام والعودة إلى الانتقال الديمقراطي.